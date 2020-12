METEO MILANO – Giornata uggiosa, ma è in arrivo una fase più stabile; ecco le previsioni

Meteo Milano: giornata uggiosa

Meteo Milano – Transita una debole perturbazione sull’Italia. Le correnti nord-occidentali stanno pilotando l’ultima perturbazione di questa lunga fase di maltempo sull’Italia. I cieli si presentano coperti su tutta la Lombardia con associate debole piogge; i fenomeni risultano decisamente modesti e per lo più relegati ai settori centro-meridionali della regione, coinvolgendo anche la città di Milano. Nelle prossime ore i cieli si manterranno coperti, ma con fenomeni in riassorbimento. Timide schiarite si osserveranno nottetempo, quando non si esclude la formazione locale di qualche banco di nebbia.

Fase più stabile nei prossimi giorni

Meteo Milano – Come anticipato, la perturbazione in transito oggi sull’Italia sarà l’ultima prima dell’arrivo di una fase più stabile. Il flusso zonale tenderà a rinforzarsi sul centro Europa, mentre sul Mediterraneo centrale giungerà l’anticiclone. Tempo più stabile sul nord Italia fin dalla giornata di domani, quando il tempo si presenterà asciutto anche su Milano; sul capoluogo lombardo si aprirà una fase decisamente più stabile nei prossimi giorni, quando non è escluso il ritorno di foschie e banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata.

Meteo Milano: possibile ritorno delle nebbie

L’arrivo dell’anticiclone, oltre a riportare condizioni meteo più stabili sul nord Italia, favorirà anche la formazione di nebbie e nubi basse. Il campo barico è infatti atteso in deciso aumento già nella giornata di domani, quando si passerà dagli attuali 1001 hPa ai 1015 hPa; gli elevati tassi d’umidità nei bassi strati, complice il prolungato periodo piovoso, e l’instaurarsi di condizioni di subsidenza, favoriranno la formazione di nebbie e dense foschie durante la notte ed il primo mattino su Milano tra domani e la giornata di martedì. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.