METEO MILANO – gran SOLE e CALDO gradevole, si apre una fase stabile. Durerà fino a FERRAGOSTO?

Meteo: Rivincita dell’Estate

Più anticiclone che correnti instabili durante i prossimi giorni sull’Italia, se osserviamo le ultime immagini che ci provengono dal satellite troviamo cieli totalmente sgomberi da nubi sulla città di Milano come del resto anche in molte altre città del nord Italia, sole e clima piuttosto gradevole con le temperature contenute nei 30°c anche nelle ore centrali della giornata. Estate avanti tutta con sole e clima gradevole anche a Ferragosto? PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: al via una finestra SOLEGGIATA in città

Si apre una fase più stabile grazie all’arrivo dell’anticiclone, temperature in progressivo aumento. Anticiclone di matrice afro-azzorriana verso l’Europa centro-occidentale e fino a raggiungere la Scandinavia nei prossimi giorni. Bel tempo in Italia con l’Anticiclone di blocco e temperature in progressivo aumento con valori che resteranno però in linea o al più poco al di sopra delle medie del periodo. Sulla città di Milano al momento i cieli sono totalmente sereni con le correnti secche e fresche settentrionali. Sarà così anche per Ferragosto?

Previsioni meteo weekend di Ferragosto

Durante la settimana che introduce il prossimo Ferragosto avremo ancora Anticiclone prevalente in Italia centro-meridionali come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Sulle regioni settentrionali invece troveremo ancora temporali tipici dell’estate sulle aree alpine e senza escludere qualche sconfinamento sulle alte pianure dove troviamo anche la città di Milano. Con una distanza temporale così elevata risulta ancora molto difficile formulare previsioni meteo in senso stretto per il giorno di Ferragosto, tuttavia stando alle ultime uscite dei modelli meteo questa potrebbe essere la tendenza più probabile.