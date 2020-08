METEO MILANO – Il CALDO ha le ore contate, domani PIOGGE e FORTI TEMPORALI ! Ecco le previsioni

Milano nella canicola africana, oggi punte di +36°C

Meteo Milano – L’alta pressione africana sta ancora caratterizzando il tempo su gran parte dell’Italia nella giornaat odierna. Dopo un avvio di giornata contraddistinto dai cieli sereni, anche in questa prima parte del pomeriggio i cieli si presentano azzurri su Milano, con una temperature in centro città di +34°C col 55% d’umidità! Il caldo, quindi, è ancora intenso, con picchi massimi nelle prossime ore fino a +36°C. Anche sul resto della Lombardia splende il sole in questo inizio di giornata; nel corso delle prossime ore pomeridiane e serali il bel tempo proseguirà indisturbato in pianura, con le temperature massime attese sul capoluogo lombardo fino a +35/+36°C ed un tasso d’umidità del 50% con clima quindi particolarmente afoso. Temporali nottetempo sui settori centro-orientali.

Meteo Milano: Massime ancora elevate, ma da domani è previsto un graduale calo

L’ondata di caldo ha ormai le ore contate su Milano, ma nella giornata odierna si faranno ancora sentire temperature decisamente elevate; nel corso della notte appena trascorsa la temperatura non è scesa al di sotto dei +27°C nel centro città, mentre nelle prossime ore la colonnina di mercurio raggiungerà i +36/+37°C. Una graduale flessione è prevista a partire dalla giornata di domani, quando i valori massimi oscilleranno attorno ai +34°C, mentre quelli minimi verranno raggiunti durante i fenomeni temporaleschi. Nei prossimi giorni le temperature diurne oscilleranno attorno ai +30/+32°C, mentre quelle minime si porteranno vicine ai +20°C. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO.

Temporali e grandine domani su Milano, calo delle temperature

Meteo Milano – Il caldo africano ha ormai le ore contate sulla Lombardia e la città di Milano; già nel corso della prossima notte acquazzoni e temporali potranno interessare i settori centro-orientali della regione. Un calo del campo barico in quota, favorirà l’intrusione di masse d’aria più umide e relativamente instabili. La giornata di domani, domenica 2 agosto, sarà caratterizzata da una spiccata instabilità; nubi minacciose si alterneranno a momentanee schiarite, ma con elevato rischio di acquazzoni e temporali su Milano, specie tra il pomeriggio e la sera. Non si escludono grandinate e forti colpi di vento durante i fenomeni più intensi. Ovviamente anche le temperature risentiranno del cambio di circolazione, con valori massimi in graduale flessione.