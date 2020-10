METEO MILANO – Il MALTEMPO è pronto nuovamente a colpire la città: attiva un’ALLERTA, ecco le previsioni

Prime piogge sull’estremo nordovest

Un arretramento dell’Alta pressione in favore dell’arrivo di correnti più instabili e umide in arrivo dai quadranti occidentali determina un quadro meteorologico ben delineato sull’Italia, con tempo in prevalenza ancora stabile sulla nostra Penisola, ma con le prime piogge e acquazzoni in ingresso sulle zone più nordoccidentali, come ad esempio la Valle d’Aosta e l’alto Piemonte. In più, brevi e intermittenti rovesci riguardano localmente alcune aree della Liguria, mentre altrove insistono condizioni di generale bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Stabilità anche a Milano, dove però si osserva un netto aumento della nuvolosità, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Nonostante un progressivo aumento della copertura nuvolosa ancor più notevole dalla seconda parte della giornata odierna, sulla città di Milano le condizioni meteo sono rimaste e rimarranno per tutto l’arco della serata corrente tendenzialmente stabili e asciutte. Le precipitazioni, come scritto infatti in precedenza, si concentreranno maggiormente su aree più occidentali rispetto alla città meneghina. Le temperature si attestano su valori decisamente freschi soprattutto nelle ore diurne, con una minima di +12°C a cui è seguita una massima di circa +14°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piovaschi intermittenti per domani, attiva un’allerta meteo

Il cavo perturbato che già da questa sera sta interessando alcune zone del Paese, nella giornata di domani venerdì 23 ottobre porterà effetti evidenti anche sulla città di Milano e a partire già dalle prime ore della notte, con l’ingresso di qualche piovasco breve e intermittente. Tali condizioni di protrarranno praticamente per l’intero arco della giornata, con un’intensificazione temporanea prevista nel pomeriggio quando sarà possibile qualche acquazzone, ma nulla di eccessivo. Il quadro d’insieme ha comunque portato il Dipartimento della Protezione Civile a emanare un’allerta per domani.