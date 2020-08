METEO MILANO – Importante rottura ESTIVA entro la fine di AGOSTO, nel frattempo sole e clima caldo

Meteo Milano: bel tempo nei prossimi giorni

Ultimi giorni all’insegna del bel tempo e del clima tipicamente estivi i prossimi sulla città di Milano, tutto confermato in merito ad un forte peggioramento previsto entro la fine del mese di Agosto. I modelli meteo infatti confermano a pieno regime l’arrivo di una vasta circolazione depressionaria in grado di porre fine al gran caldo diventato insopportabile e alla grande siccità del centro-sud Italia, intanto sole sulla città di Milano. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA TEMPERATURA DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo in Italia

Anticiclone di natura azzorriana schiacciato lungo i paralleli sull’Europa e Mediterraneo occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Flusso di correnti umide e instabili con diversi minimi di bassa pressione al suolo in azione sull’Europa centro-settentrionale e verso la nostra Penisola favorendo condizioni di maltempo al nord Italia e parte del centro. Tempo stabile sulle regioni del Nord-occidentali d’ Italia durante la giornata di domani, solo qualche disturbo lo troveremo sulle regioni adriatiche centro-meridionali.

Meteo Estate: siamo ai ferri corti

Anticiclone africano in ritirata dall‘Italia e correnti instabili di matrice atlantica in arrivo. Il 31 Agosto termina la stagione estiva secondo il calendario meteorologico ed inizierà l’Autunno, sarà così anche con gli effetti al suolo in Italia? Sulla città di Milano ci attendiamo giornate di sole fino a Giovedì, poi maltempo anche intenso.Una rottura significativa dell’Estate potrebbe giungere a ridosso del mese di Settembre con una serie di perturbazioni ben organizzate in ingresso nel Mediterraneo e con esse maltempo da nord a sud. Inevitabile anche un sensibile calo delle temperature, anche di 15°c rispetto i valori