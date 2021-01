METEO MILANO – Un INVERNO piuttosto vivace con la NEVE che potrebbe tornare per la prossima settimana, i dettagli

Meteo Italia, giusto una tregua di bel tempo

Solo una momentanea tregua dal maltempo in questi ultimi giorni e nel corso del prossimo weekend, poi di nuovo neve in arrivo sulle regioni settentrionali. Questo è quello che analizzando attentamente i principali modelli meteo nel lungo termine possiamo supporre, senza escludere nuove nevicate fino in città sul Piemonte, Lombardia, Emilia e Valle d’Aosta. Dalla giornata di domani intanto sull’Italia arriveranno le correnti di Grecale di estrazione continentale e le temperature tenderanno a calare sensibilmente.

Previsioni meteo a Milano

Prima parte dell’Inverno degna di nota con una serie di perturbazioni in arrivo sull’Italia e con esse nevicate record sulle Alpi nonchè fino in pianura. Sulla città di Milano come del resto in tutte le altre città della pianura Padana anche nei prossimi giorn ile correnti fredde e secche garantiranno condizioni di tempo stabile con precipitazioni assenti. Tuttavia farà molto freddo con le temperature sotto lo zero non solo di notte. A metà della prossima settimana non si esclude la possibilità di neve fino in città.

Meteo Italia, freddo poi neve in arrivo

Con il forte calo delle temperature la neve arriverà già nel corso del prossimo weekend e fino a quote molto basse sulle regioni adriatiche centrali e al meridione. Fiocchi fino a 200-400 metri di quota tra la giornata di Venerdì 15 Gennaio e quella di Domenica 17 Gennaio, poi come anticipato nel capitolo precedente neve al nord Italia durante la prossima settimana con i fiocchi che potrebbero raggiungere le principali città come Milano dove il cuscinetto di aria fredda resterà presente. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.