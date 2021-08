METEO MILANO – INGERENZA ATLANTICA in arrivo, CROLLO TERMICO ma senza MALTEMPO; le previsioni

Quanto abbiamo detto riguardo la giornata odierna nel precedente paragrafo, troverà sostanziali conferme fino al mattino di domani lunedì 16 agosto, con cieli che si manterranno dunque sereni a Milano. A partire dal pomeriggio tuttavia, l’intrusione di correnti più fresche determineranno non solo qualche irregolare (ma innocuo) disturbo nuvoloso, ma anche un calo delle temperature che riguarderà sia i valori minimi che quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono evidenziate stabili quasi ovunque, grazie alla predominanza dell’Anticiclone africano nel bacino del Mediterraneo. Tuttavia, l’intrusione di correnti più fresche provenienti da una distesa area depressionaria centrata sulla Penisola scandinava e che si espande su tutta l’ Europa centro-settentrionale, porta qualche localizzato temporale sull’estremo nordest ( dove vige un’allerta meteo della Protezione Civile ) e sull’Appennino Lazio-Abruzzese. Tempo comunque stabile a Milano, come vedremo.

Più nuvoloso martedì con crollo delle temperature, ma senza piogge

Le suddette correnti più fresche presenteranno i loro effetti in maniera più evidente nella giornata di martedì 17 agosto, quando le condizioni meteo pur rimanendo stabili a Milano peggioreranno comunque in favore di una copertura nuvolosa più consistente, soprattutto nella notte. Tuttavia non sono previsti fenomeni rilevanti allo stato attuale di cose sul capoluogo lombardo, con le temperature che questa volta crolleranno soprattutto nei valori massimi.