METEO MILANO – L’ANTICICLONE garantirà una fase stabile, ma con TEMPERATURE dal sapore invernale

Meteo stabile su Milano

Meteo Milano – Il weekend prosegue sul nord Italia all’insegna della stabilità, grazie all’affermazione di un campo altopressorio con valori barici al suolo fino a 1033 hPa. Il bel tempo interessa anche la Lombardia ed il capoluogo, dove i cieli risultano soleggiati fin dal primo mattino. L’anticiclone proteggerà Milano da eventuali insidie perturbate anche nelle prossime ore, con il bel tempo che proseguirà indisturbato per l’intero arco di giornata. Avvio di settimana all’insegna del bel tempo, con la fase stabile che potrebbe prolungarsi fino alla fine del mese.

Assenza di piogge prolungata?

Meteo Milano – Come anticipato, l’anticiclone delle Azzorre è tornato a proteggere il nord Italia, garantendo una nuova fase stabile anche sulla Lombardia. Mentre le regioni meridionali vedranno il rinnovarsi di condizioni instabili anche con l’inizio della prossima settimana, sul nord Italia si potrebbe aprire una prolungata fase più asciutta. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, l’alta pressione potrebbe garantire condizioni meteo asciutte su Milano probabilmente fino a fine novembre. Qualche nube transiterà tra domani e la giornata di martedì, ma si tratterà per lo più di sottili velature; da non escludere il graduale ritorno di foschie e locali banchi di nebbie nel corso della settimana, specie a ridosso delle aree più periferiche della città.

Temperature su Milano con lievi variazione

Temperature con poche variazioni nei prossimi giorni, complice le condizioni meteo più statiche su Milano. L’isola di calore si è fatta sentire nella scorsa notte, quando nel centro città la temperatura non è scesa al di sotto dei+4°C, rispetto ai -1°C delle aree periferiche; nelle prossime ore la colonnina di mercurio non andrà oltre i +11°C su Milano. I valori massimi rimarranno sostanzialmente invariati anche ad inizio settimana, mentre l’attivazione di condizioni inversionali notturne, data dall’alta pressione, favoriranno un calo dei valori minimi fino a raggiungere i +2/+3°C tra martedì e giovedì nel centro città, mentre nell’hinterland si potrà ancora scendere al di sotto dello zero. PER ULTERIORI DETTAGLI PREVISIONALI, CONSULTA IL METEO MILANO!