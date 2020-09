METEO MILANO: l’ESTATE non molla l’ITALIA, ancora SOLE e TEMPERATURE oltre la media nei prossimi giorni

Situazione meteo in Italia

Bel tempo in gran parte dell’Italia grazie ad un robusto Anticiclone posizionato sull’Europa centrale con valori di pressione al suolo in Germania e Polonia fino a 1025 hPa. E come ogni anno il mese di Settembre riserva gran belle giornate con sole e clima ancora estivo. Dopo giornate di bel tempo nelle scorse settimane salvo qualche parentesi più autunnale, ecco ancora una volta il sole e le temperature fino e oltre i 30°c. Anche a Milano vivremo giornate di bel tempo e clima caldo durante la settimana in corso con l’Anticiclone prevalente.

Meteo Milano: Cambio di stagione ancora rimandato

Ennesima settimana all’insegna del bel tempo con stravolgimenti dei modelli rispetto la scorsa settimana, ancora Estate settembrina. Anche nella giornata di domani avremo bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo possibilità di locali piogge sulle Alpi a confine tra alta Lombardia e Alto Adige nelle ore serali. Estate settembrina sia sulla città di Milano che in gran parte dell’Italia con condizioni meteo stabili. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Autunno 2020

Ancora anticiclone dominante in Italia con giornate di bel tempo e dal clima caldo, saranno possibili solo all’estremo sud e sui rilievi saranno attivi nuclei di instabilità con qualche temporale. Il cambio di stagione sarà ancora una volta rimandato sull’Italia con l’Estate settembrina che non molla il paese, anche nel lungo termine i modelli meteo fanno fatica ad evidenziare un sostanziale e definitivo peggioramento in grado di porre fine alla stagione estiva. Solo dalla terza decade del mese di Settembre qualcosa potrebbe cambiare sull’Italia.