METEO MILANO – La perturbazione di NATALE potrebbe solo lambire la città, nulla escluso invece entro il CAPODANNO

Meteo, cieli nuvolosi o molto nuvolosi in queste ore

Situazione meteo stabile in Italia con l’Anticiclone prevalente anche se con cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulla pianura Padana. Anche a Milano infatti le precipitazioni sono assenti ma con cieli grigi a causa delle nubi a tutte le quote e con esse anche delle riduzioni della visibilità nottetempo ed al primo mattino. Clima freddo ed umido con le temperature che si mantengono su valori di pochi punti positive. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano

Situazione stabile per oggi sulla città di Milano con precipitazioni assenti, previsioni invariate nei prossimi giorni della settimana in corso con giornate sempre uggiose e clima freddo e umido. Nessuna variazione prevista infatti nella giornata di domani, Martedì 22 Dicembre, con molte nubi su tutte le regioni settentrionali, pioviggini tra Liguria e Friuli, poco nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora uggioso. E intanto il Natale si avvicina, quale tendenza in merito per la città di Milano?

Tendenza meteo fino a Capodanno

Nebbie e nubi compatte nei prossimi giorni anche sulla città di Milano, le vacanze di Natale vedranno un sensibile cambiamento del tempo in Italia con freddo e neve in arrivo fino a quote basse ma non in Lombardia dove le correnti settentrionali direttamente dal Polo Nord risulteranno secche di caduta dall’arco alpino. In compenso tornerà il sole a Milano specie nella giornata di Santo Stefano, attenzione invece a quello che potrebbe succedere al nord-ovest Italia entro il prossimo Capodanno con neve non esclusa fino in città.