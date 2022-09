METEO MILANO – MALTEMPO AUTUNNALE in arrivo con PIOGGE e TEMPORALI intensi, migliora nel WEEKEND

Condizioni meteo attuali

Buongiorno cari amici del Centro Meteo italiano e ben ritrovati! Attuale situazione sinottica che vede una saccatura in allungamento verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, andando a rafforzare il flusso di correnti umide sud-occidentali verso la Penisola Italiana. Condizioni meteo quindi in peggioramento sull’Italia, specie al Centro-Nord, con un sistema prefrontale che porterà piogge sparsi e temporali, localmente anche a carattere di nubifragio su alcune regioni. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo Milano per oggi

Meteo – Queste le previsioni meteo per oggi 29 settembre: al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibilità di piogge isolate. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e acquazzoni su Milano e su tutta la Lombardia e neve sulle Alpi oltre i 2200-2400 metri. Anche in serata e in nottata continueremo ad avere nuvolosità in transito da sud-ovest verso nord-est con associate piogge da isolate a sparse e locali fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Più asciutto sui settori sud-orientali della Lombardia, specie il Mantovano. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA! Previsto in aumento nei valori minimi e in calo in quelli massimi, comprese su Milano tra 15°C e 19°C.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo – Nella giornata di domani avremo ancora condizioni meteo instabili o perturbate su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo molta nuvolosità in transito con piogge sparse e locali rovesci, più asciutto ancora sulla Lombardia sud-orientale. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge diffuse su tutta la regione ed acquazzoni e temporali sparsi. Residue piogge che si protrarranno anche in serata per esaurirsi nelle ore notturne, quando sono in arrivo da ovest delle ampie schiarite. Nella notte sui settori di pianura avremo la formazione di nebbie e nuvolosità bassa. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Le temperature subiranno un lieve calo, comprese tra 14°C e 17°C.

Tendenza meteo per la Lombardia

Tendenza meteo – Dopo il peggioramento meteo previsto tra oggi e domani, le condizioni meteo dovrebbero tornare a migliorare nel primo weekend di ottobre. La saccatura infatti si allontanerà verso levante e l’anticiclone delle Azzorre andrà ad espandersi su Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, portando un graduale miglioramento anche sull’Italia. su Milano e la Lombardia avremo un weekend all’insegna del bel tempo, con cieli per lo più soleggiati e qualche disturbo al primo mattino da nebbie e nuvolosità bassa. temperature che tenderanno a diminuire nella giornata di sabato, per poi riportarsi in linea con le medie del periodo nella giornata di domenica.





