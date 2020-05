METEO MILANO – MALTEMPO in AGGUATO, TEMPORALI e PIOGGE in arrivo; ecco le previsioni

Meteo Milano in peggioramento, temporali nelle prossime ore

Meteo Milano – Notte appena trascorsa molto mite per il capoluogo lombardo, facendo registrare una temperatura minima di ben +20°C nel centro città; il transito di innocui addensamenti fino alla prima parte del mattino, infatti, non hanno favorito il calo termico notturno determinando una nottata decisamente calda per il periodo. Nel corso delle prossime ore, le condizioni meteo volgeranno verso un deciso peggioramento; piogge e temporali tra il tardo pomeriggio e la sera transiteranno su Milano, risultando occasionalmente anche di forte intensità. Il Comune, per tale circostanza, ha attivato il monitoraggio per le prossime ore dei fiumi Seveso e Lambro. Il peggioramento sarà piuttosto rapido, seppur intenso, con tendenza ad ampie schiarite durante la notte.

Temperature in graduale diminuzione nei prossimi giorni

Meteo Milano – Dopo una temperatura minima di +20°C, attualmente sul capoluogo lombardo la colonnina di mercurio segna circa +26°C; nel corso delle ore pomeridiane si potranno toccare i +27°C, prima del brusco calo serale dovuto al transito di piogge e temporali. Nel corso dei prossimi giorni si registrerà una flessione dei valori notturni, oscillando attorno ai +16/+17°C così come in quelli massimi dove non si supereranno i +24/+26°C. PIOGGE E TEMPORALI INTENSI NELLE PROSSIME ORE; PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLE PROSSIME ORE, VI CONSIGLIAMO DI CONSULTARE IL METEO MILANO!

Prossime ore temporali in arrivo al Nord, bello e caldo al Sud

Nel corso delle prossime ore l’Italia si ritroverà divisa in due: le condizioni meteo peggioreranno non solo su Milano, ma anche sulle regioni settentrionali dove sono in arrivo forti temporali e locali grandinate; al centro-sud ed Isole, invece, prevarranno le schiarite con temperature localmente quasi estive. Domani occasionali piogge diurne potranno interessare a carattere irregolare Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio, mentre il bel tempo prevarrà sulle restanti regioni. A seguire il mese di maggio potrebbe essere caratterizzato dall’assenza di perturbazioni significative, salvo condizioni meteo a tratti instabili durante le ore diurne sui settori più interni, per l’attivazione in quota di correnti più fresche dai Balcani.