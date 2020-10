METEO MILANO: Maltempo in arrivo entro le prossime ore, AUTUNNO in piena regola fin dai primi giorni di OTTOBRE

Meteo Milano: graduale peggioramento

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in queste prime ore della giornata sulla città di Milano, un nuovo impulso di maltempo autunnale è in arrivo già nelle prossime ore. Deboli piogge previste in giornata sulle regioni nord-occidentali, sulla città di Milano le precipitazioni potrebbero arrivare durante la nottata. Sarà solo l’inizio di una lunga e intensa ondata di maltempo e con temperature tipicamente autunnali. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni Meteo Italia

Anticiclone in indebolimento sul Mediterraneo e correnti instabili man mano più invasive per l’Italia settentrionale. Maltempo in arrivo nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani quando avremo precipitazioni diffuse fin dalle prime ore del mattino. Fenomeni particolarmente intensi in Liguria, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Anche nel corso del prossimo weekend le condizioni meteo al nord Italia e sulla città di Milano si manterranno tipicamente autunnali con altre precipitazioni in arrivo e temperature in calo.

Meteo Italia: netta spaccatura tra nord e sud

Mentre sulle regioni più settentrionali d’Italia è in arrivo il maltempo con piogge o temporali, sulle regioni meridionali avremo ancora giornate all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in sensibile aumento al sud Italia specie nel corso del prossimo weekend con valori che raggiungeranno facilmente i 30°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia. Il grosso dell’ondata di maltempo l’avremo proprio tra la giornata di domani e il prossimo weekend con forti piogge proprio sulle regioni nord-occidentali del paese.