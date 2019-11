METEO MILANO – MALTEMPO in atto sulla città, migliora gradualmente nelle prossime ore, ma per quanto?

Maltempo incessante in Italia

Sono ormai giorni e settimane che il nostro Paese è continuamente sotto il bersaglio delle correnti atlantiche in frequente affondo sul Mediterraneo. Una evoluzione meteo simile, che vede nel corso di novembre ben 0 rimonte anticicloniche fin ora, ha creato inevitabilmente dei disagi e dei danni in giro per il Paese, anche nella giornata di oggi a Licata, o nel bolognese, come abbiamo approfondito nel corso dei rispettivi articoli. A Milano oggi continua a piovere, ma presto le condizioni potrebbero mutare.

Piogge e temporali in tutta Italia

Poche volte in passato ci siamo ritrovati a commentare una situazione meteo come quella odierna, con il maltempo che oggi ha colpito tutti i settori italiani da nord a sud. Questo a causa dell’affondo di una nuova saccatura di origine atlantica che interessa tutto il Mediterraneo centro-occidentale e che, grazie alla formazione di un minimo depressionario tra Baleari e le isole di Corsica e Sardegna, in lento spostamento verso nord-est, ha generato una situazione di generale instabilità.

Previsioni meteo Milano

Neanche Milano, come anticipato nel finale del primo paragrafo, è stata risparmiata da quest’ondata di maltempo, con piogge intermittenti che interessano la città meneghina fin da questa mattina. L’apporto di pioggia al suolo risulta moderato e intorno ai 25/30 millimetri, mentre dal punto di vista delle temperature, gli estremi termici giornalieri misurano circa +7°C di minima a cui è seguita una massima di +9°C, valori piuttosto stabili rispetto ai giorni precedenti.