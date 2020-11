METEO MILANO – Nubi basse e foschie dense, ma senza PIOGGE; dicembre al via con una fase invernale, ecco le previsioni

Meteo Milano con molte nubi, la situazione

Buon weekend a tutti gli affezionati lettori di Milano! Le condizioni meteorologiche in Italia risultano in graduale peggioramento in questo fine settimana. Una bassa pressione in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale, sta già portando condizioni di maltempo sulla Sardegna; sulle regioni settentrionali gli effetti della perturbazione si fanno sentire principalmente tra Piemonte e Liguria di Ponente, dove sono in atto deboli fenomeni. Sul resto del Nord sono ampie le schiarite sulle Alpi e Prealpi centro-orientale, mentre nubi basse e dense foschie riducono la visibilità sui settori di pianura e Milano.

Meteo Milano: nubi basse e foschie, ma senza piogge

La giornata odierna sulla Lombardia è iniziata con cieli diffusamente coperti o al più nuvolosi in pianura, complice l’insistenza di nubi basse e dense foschie innescate da un campo barico alto e livellato attorno ai 1021 hPa. Anche la città di Milano si è risvegliata sotto un cieli grigio, con dense foschie e banchi di nebbia in particolare sulle aree periferiche. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata vedranno il rinnovarsi di nubi e locali foschie sulle pianure della Lombardia, mentre ampie schiarite si osserveranno sui settori montuosi. Assenza di piogge su tutta la regione.

Fase stabile ad avvio di settimana, ma attenzione alle nebbie

Il vortice ciclonico scivolerà sul Mediterraneo meridionale tra domani e la giornata di lunedì, favorendo un ulteriore aumento del campo barico sul nord Italia. Il tempo sulla lombardia si manterrà stabile anche nella giornata di domani e con l'avvio della nuova settimana; tuttavia la persistenza di un campo anticiclonico, manterrà anche condizioni atmosferiche favorevoli per il rinnovarsi di nubi basse e dense foschie, rendendo i cieli grigi su Milano anche nei prossimi giorni.