METEO MILANO: Nebbie e nubi basse in città, ecco le previsioni per il prossimo WEEKEND

Situazione meteo a Milano

Perturbazione in avvicinamento all’Italia attraverso il bacino del Mediterraneo, traiettoria troppo meridionale per far si che la siccità sulle regioni settentrionali venga risanata. Questo quello che ci arriva dalle ultimissime proiezioni da parte dei principali modelli meteo, anche la città di Milano come del resto gran parte delle città del nord Italia resterà a guardare le piogge interessare le regioni centro-meridionali del nostro Paese. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo a Milano

Anticiclone prevalente sull’Italia con condizioni meteo stabili e precipitazioni assenti, durante la giornata di domani sulle regioni settentrionali avremo nubi in aumento ma con deboli precipitazioni in arrivo solo sulla Liguria. Possibilità di foschie, nebbie o nubi basse in pianura Padana durante le ore mattutine e durante la nottata specie lungo il corso del fiume Po. Situazione invariate nel corso del weekend e degli ultimi giorni di Novembre con possibilità di riduzioni di visibilità sulla città di Milano a causa di nebbie e nubi basse.

Tendenza meteo inizio inverno 2020-2021

Al via l’inverno meteorologico dal primo di dicembre, e allora quale tendenza più probabile? Torneranno le precipitazioni al nord Italia e magari anche nevose sulle Alpi? Da diverse settimane a questa parte non piove come si deve sulle regioni settentrionali del Paese, tuttavia i modelli meteo nel lungo termine intravedono un cambiamento anche per le regioni settentrionali con le piogge di ritorno, nonché nevicate sulle Alpi e fino a quote basse. Il tutto già nel corso delle prime battute del mese di Dicembre con temperature in calo e perturbazioni in agguato.