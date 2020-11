METEO MILANO: NEBBIE fitte in queste ore, WEEKEND con correnti fredde e secche con SOLE prevalente

Situazione meteo in Italia

Ancora l’ennesima giornata di bel tempo al nord Italia con sole prevalente salvo foschie e nebbie in pianura Padana. Tuttavia stando alle conferme da parte dei principali modelli meteo, tutto questo cambierà già dalla nottata odierna con rapide precipitazioni al nord-est e crollo delle temperature atteso dalla giornata di domani, neve fino a quote collinari su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, gelate al primo mattino sulla pianura Padana e valli interne. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo prossimi giorni

La giornata odierna sulla città di Milano inizia con la nebbia tipica del periodo autunnale. Segnali di un cambiamento li avremo in nottata con qualche rapida precipitazione non esclusa così come anticipato nei precedenti editoriali, poi per la giornata di domani ancora bel tempo e senza nebbie o foschie grazie all’ingresso delle correnti fredde e secche. Procederà anche nei prossimi giorni la fase di bel tempo e precipitazioni scarse o assenti ma con temperature in calo e gelate molto probabili al primo mattino.

Novembre piuttosto avaro di precipitazioni

Da diverse settimane a questa parte non piove come si deve sulle regioni settentrionali del Paese e i corsi d’acqua mostrano addirittura deficit idrometrici. In queste due decadi di Novembre, solo delle pioviggini sulle regioni tirreniche e una rapida passata perturbata negli ultimi giorni, per il resto 20 giorni governati dall’anticiclone afro-azzoriano a più riprese sia sull’Europa che sul bacino del Mediterraneo. Torneranno le piogge autunnali nelle prossime settimane e nel mese di Dicembre? Di seguito una tendenza meteo ad oggi più probabile.