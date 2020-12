METEO MILANO – Fase invernale con NEVE abbondante IN ARRIVO dalla prossima notte; ecco le previsioni

Meteo Milano: nuova perturbazione in arrivo nelle prossime ore

Le condizioni meteorologiche hanno subito un momentaneo miglioramento sulle regioni centro-settentrionali. La giornata odierna, infatti, è iniziata sostanzialmente stabile con ampie schiarite su Milano, ma alte e sottili velature stanno già transitando sulla Lombardia; l’avanguardia di una nuova intensa perturbazione atlantica ha infatti già raggiunto le Alpi occidentali, con tempo atteso in peggioramento dalla tarda serata anche sulla Lombardia. Clima invernale con estese gelate al mattino, fatta eccezione per il centro città dove l’isola di calore ha mantenuto i valori di poco sopra lo zero.

Neve su Milano dalla prossima notte

Meteo Milano – Le condizioni meteorologiche volgeranno verso un rapido peggioramento nel corso della notte. I primi fenomeni potrebbero risultare deboli ed a carattere di pioviggine, ma poi seguiti da fenomeni via via più intensi con la neve che riuscirà a cadere sul capoluogo lombardo fin dalle ore notturne. Le precipitazioni nevose insisteranno anche durante la prima parte della giornata di domani, quando gli accumuli nevosi al suolo potrebbero superare localmente i 10 cm nel centro città, mentre i 15 cm nelle aree più periferiche. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano: fase invernale prolungata

La stagione invernale sembrerebbe voler proseguire ancora a lungo sull’Italia. Gli effetti della fase negativa della NAO, infatti, si faranno sentire ancora a lungo con nuovi impulsi artici pronti a raggiungere la Lombardia almeno per i prossimi 7 giorni. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, infatti, la fase invernale attuale insisterà anche nella prima parte del mese di gennaio, caratterizzando il tempo anche di Capodanno. Non sono escluse ancora possibili nevicate a bassissima quota sulla Lombardia, quindi coinvolgendo anche la città di Milano. Rimanete aggiornati!