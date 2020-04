METEO MILANO – NUBI e SCHIARITE con TEMPERATURE GRADEVOLI, ma è in arrivo la PIOGGIA

Meteo Milano stabile tra oggi e domani, ma con nubi in transito

Meteo Milano – Le condizioni meteorologiche risultano stabili sul capoluogo lombardo fin dal primo mattino, seppur con alternanza di schiarite ad addensamenti; il calo del campo barico, infatti, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria decisamente più umide. La temperatura minima notturna è stata di +15°C in città, quindi decisamente mite, a causa dei disturbi nuvolosi. In queste ore di giornata, ed in quella di domani, le condizioni meteo si manterranno stabili su Milano, con temperature destinate a salire ulteriormente fino a raggiungere punte massime di +23°C. Il tempo proseguirà stabile anche nella giornata di domani, ma con nuvolosità in ulteriore aumento, sintomo di un cambio circolatorio imminente sulla Lombardia con piogge in arrivo nei giorni successivi.

Maltempo possibile su Milano da martedì, fenomeni anche abbondanti

Le condizioni meteo su Milano si manterranno stabili nelle prossime ore e nella giornata di domani; tuttavia l’abbassamento di latitudine del flusso umido perturbato, provocherà un peggioramento delle condizioni meteo su tutta la Lombardia a partire dalla giornata di martedì, con il ritorno della pioggia anche su Milano. La nuvolosità tenderà ad aumentare fin dalla giornata di lunedì 27 Aprile, seppur senza fenomeni significativi, mentre una possibile fase di forte maltempo è attesa da martedì, con precipitazioni insistenti ed occasionalmente abbondanti fino alla giornata di giovedì. CONDIZIONI METEOROLOGICHE ANCORA STABILI OGGI E DOMANI, POI ARRIVA IL MALTEMPO SUL CAPOLUOGO LOMBARDO, CONSULTA LE PREVISIONI METEO MILANO SEMPRE AGGIORNATE!

Meteo mediamente stabile sull’Italia, ma la pioggia è in agguato

Meteo Milano – Le condizioni meteo risulteranno mediamente stabili tra oggi e domani non solo su Milano, ma anche lungo le coste e settori di Pianura Peninsulari, mente nubi e qualche pioggia sono in transito sulle due Isole Maggiori e coste tirreniche della Calabria. Le temperature risultano decisamente gradevoli ed attorno ai +20°C, ma con valori destinati a salire ulteriormente nelle prossime ore; tuttavia non mancheranno dei disturbi diurni a ridosso dei settori montuosi e sulle due Isole Maggiori, con possibili acquazzoni e temporali. Da martedì 28 aprile, invece, si registrerà il vero cambio circolatorio con una serie di perturbazioni atlantiche pronte a portare condizioni di maltempo su diverse regioni. In particolare sono attese piogge diffuse da Nord a Sud almeno fino la giornata di venerdì, poi potrebbe giungere l’anticiclone nord africano a portare una parentesi estiva.