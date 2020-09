METEO MILANO – Nubi sparse sulla città, all’orizzonte una settimana all’insegna del MALTEMPO; ecco le previsioni

Nubi sparse oggi, ma con basso rischio di piogge Meteo Milano – Le condizioni meteorologiche sul nordovest Italia volgono verso un deciso cambio di circolazione; il calo del geopotenziale avvenuto nelle ultime ore, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide dai quadranti meridionali, responsabili degli addensamenti in atto sulla Lombardia e la città di Milano. La giornata odierna proseguirà con nubi sparse alternate a schiarite su tutta la regione; possibili acquazzoni o temporali nella seconda parte di giornata sui settori settentrionali. Sul capoluogo lombardo il tempo si manterrà mediamente asciutto, con basso rischio di fenomeni. Peggiora nottetempo. Meteo Milano instabile domani, tra piogge e rischio temporali L’inizio di settimana risulterà decisamente instabile sulla Lombardia. La lacuna barica che nelle ultime ore ha causato piogge alluvionali nel sud della Francia, avanzerà gradualmente verso levante nelle prossime ore raggiungendo il nord Italia. La giornata di lunedì vedrà una mattina all’insegna delle nubi sparse su Milano, con possibili acquazzoni e locali temporali; nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica rimarrà sostanzialmente invariata, mentre tra la sera e la notte si assisterà ad un’accentuazione della fenomenologia con rischio temporali anche di moderata-forte intensità. Le temperature tenderanno a perdere qualche grado, specie nei valori massimi. Settimana autunnale con piogge abbondanti e brusco calo delle temperature Meteo Milano – Il calo del campo barico in atto sull’Europa centrale ed il bacino del Mediterraneo, farà da apripista alle umide e correnti atlantiche. Nei prossimi giorni il tempo su Milano risulterà spesso uggioso con cieli grigi e piogge in alcuni casi anche di moderata-forte intensità; transiteranno diversi impulsi instabili sulla Lombardia, pilotati dal flusso medio occidentale. Attorno al 25 settembre è atteso un ulteriore peggioramento del tempo, per la discesa di una vasta saccatura nord atlantica seguita da masse d’aria decisamente più fredde. Piogge e temporali intensi sono attesi tra giovedì e venerdì in pianura, mentre la neve potrebbe fare la sua comparsa sui settori alpini. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO!

Nubi sparse e qualche fenomeno oggi sull’Italia Le condizioni meteo risultano in graduale peggioramento non solo su Milano, ma anche su parte del centro-nord Italia. In questo inizio di giornata i primi acquazzoni e temporali hanno già raggiunto la Liguria, le coste della Toscana ed il Piemonte sud-occidentale, mentre nubi in transito si osservano tra Sardegna e Lazio. Tempo mediamente soleggiato sul resto dell’Italia. Nella seconda parte di giornata l’instabilità tenderà ad estendersi anche ad Umbria, Lazio, Emilia e settori alpini-prealpini centro-orientali. Nubi alte e sottili in aumento tra Campania, Sicilia e Molise, mentre ampie schiarite si attarderanno sull’estremo sud e settori ionici.