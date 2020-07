METEO MILANO – Forte MALTEMPO con GRANDINATE ad oltranza, città sotto ATTACCO del MALTEMPO

METEO : mattinata temporalesca nei dintorni della città, ulteriore peggioramento in arrivo

Nelle ore mattutine abbiamo assistito ad un generale peggioramento del tempo non solo sulla città di Milano ma su praticamente tutti i settori pedemontani e alpini della Lombardia. Le cause vanno ricercate nell’abbassamento del flusso atlantico che nel corso del fine settimana determinerà l’isolamento di una goccia fredda al Centro Italia. L’animazione satellitare ci ha mostrato come diversi nuclei intorno al capoluogo lombardo abbiano dato origine a rovesci sparsi anche a carattere temporalesco nel corso della mattinata odierna. Ancor più critica la situazione è risultata sulle aree orientali della città, più nello specifico a Linate dove sono caduti nel giro di pochi minuti oltre 40 millimetri di pioggia. Nelle ore del pomeriggio invece i fenomeni si sono schiacciati temporaneamente a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, ma tra questa sera e le successive ore notturne è atteso il ritorno dei temporali. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì e venerdì. CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTE LE PREVISIONI DETTAGLIATE PER MILANO.

Meteo Milano di DOMANI, giovedì 2 luglio 2020

Quella di domani sarà una delle giornate più perturbate di questa parentesi instabile alla quale il settentrione (ma non solo) sta andando rapidamente incontro. Al mattino tuttavia le condizioni meteorologiche vedranno l’alternanza tra qualche nube e locali schiarite con bassa probabilità di precipitazioni, se non locali rovesci al primo mattino o nella parte finale della precedente nottata. Nella prima frazione di giornata le temperature risulteranno comprese tra +22,8°C e +29,8°C. Al pomeriggio ulteriore aumento di nuvolosità con ventilazione in rinforzo dai quadranti orientali, il tempo almeno fino alle ore 15 dovrebbe comunque mantenersi asciutto mentre la colonnina di mercurio viaggiare in valori compresi tra +30,8°C e +28,4°C. Ben diverso invece lo scenario atteso nel corso delle ore serali e notturne, momento in cui sulla città sono attesi temporali anche molto intensi con possibili grandinate.

METEO DOPODOMANI venerdì 3 luglio 2020, ancora maltempo diffuso su Milano

Cambia il giorno ma non cambia la musica sulla città di Milano, ove sarà attesa anche dopodomani una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo a tratti molto intenso. Sin dalle prime ore del mattino assisteremo pertanto a possibili acquazzoni sparsi con valori di temperatura compresi tra +22.1°C e +27.8°C. Al pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno ulteriormente ad intensificarsi, al pari della ventilazione dai quadranti orientali che si porterà intorno ai 20 km/h di media. Attenzione alla possibilità di improvvisi colpi di vento e soprattutto frequente attività elettrica durante i momenti di massima intensità delle precipitazioni. Un timido miglioramento è atteso soltanto nel corso del fine settimana, ma di questo ne parleremo in maniera più approfondita nella seconda pagina dell’editoriale.