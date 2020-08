METEO MILANO – NUBIFRAGI nelle prossime ore, crollo delle temperature e forti raffiche di vento: MALTEMPO anche a FERRAGOSTO?

Maltempo sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con piogge o temporali, eccetto in Piemonte. Piogge o temporali anche intensi durante la seconda parte della giornata eccetto in Piemonte e Liguria. Maltempo in arrivo anche al centro Italia ad iniziare dalla Toscana al mattino e a seguire su tutte le regioni dal pomeriggio. Fenomeni anche intensi in serata tra Toscana, Umbria e Marche. Possibilità di grandinate. Tempo instabile anche al sud peninsulare fin dal mattino con locali piogge o temporali. Locali acquazzoni anche in sicilia, più stabile invece in Sardegna con cieli poco nuvolosi. Temperature previste in sensibile calo.