METEO MILANO – OGGI ancora TEMPORALI e PIOGGE intense dopo il NUBIFRAGIO di ieri con forti venti e tetti scoperchiati, il video dell’evento e le previsioni

Fase di maltempo su Milano, attesi forti temporali

Meteo Milano – La stagione estiva sta ormai giungendo alla sua conclusione, ufficialmente il 1 settembre con l’ingresso dell’autunno meteorologico, ma le condizioni meteorologiche risultano già decisamente perturbate sul nord Italia e la Lombardia. La discesa di una saccatura nord atlantica sull’Europa centro-occidentale sta determinando in questa prima parte di giornata forti temporali su parte del nord, con particolare riferimento alla Liguria. Su Milano i cieli si presentano grigi, ma al momento le precipitazioni sono state piuttosto scarse ed al più di debole intensità; nella seconda parte della giornata, la risalita del sistema temporalesco dalla Liguria andrà a determinare un deciso peggioramento del tempo sulla Lombardia centro-orientale, con rischio piogge e forti temporali anche su Milano.

Fase perturbata duratura: tra domani e lunedì elevato rischio piogge e temporali

Sulla Lombardia e la città di Milano siamo ormai in procinto di una fase meteorologica decisamente autunnale. Il maltempo, infatti, si protrarrà anche nel corso dei prossimi giorni con elevato rischio temporali. Anche nella giornata di domenica, infatti, il tempo si presenterà spiccatamente instabile fin dal mattino; acquazzoni e temporali non risparmieranno la Lombardia così come la città di Milano. I fenomeni potranno attardarsi fino al termine della giornata, seppur con maggiori pause asciutte. Con l’inizio della prossima settimana la saccatura atlantica traslerà gradualmente verso levante, favorendo un graduale miglioramento del tempo al nordovest: residui fenomeni potranno interessare il capoluogo lombardo nella prima parte di giornata di lunedì, ma con tendenza al miglioramento del pomeriggio quando il rischio pioggia diverrà basso.

Maltempo atteso anche sul resto del nord, piogge localmente eccezionali

Il maltempo interesserà nelle prossime ore non solo Milano, ma gran parte del nord Italia. Attualmente forti temporali insistono sull’entroterra ligure, in particolare nel genovese, estendendosi anche all’Emilia ed alla Lombardia centro-orientale. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad intensificarsi anche sul Piemonte sudoccidentale, varesotto, biellese. Piogge copiose e possibili temporali anche sulle Prealpi centro-orientali e Trentino, con temporali entro la fine del giorno in estensione anche ai settori di pianura. Gli accumuli pluviometrici potranno risultare localmente eccezionali per il periodo: già in Liguria si registrano oltre 200 mm di pioggia caduti tra il mattino ed il primo pomeriggio. MALTEMPO IN ARRIVO IN LOMBARDIA, CONSULTA IL METEO MILANO PER ULTERIORI DETTAGLI. Il maltempo, tuttavia, ha raggiunto Milano già nella giornata di ieri quando un violento nubifragio ha provocato numerosi danni; nella pagina successiva vi mostreremo anche un contributo video.