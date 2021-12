METEO MILANO – Oggi con PIOGGE e possibile NEVE in pianura, poi SOLE per alcuni giorni. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La saccatura depressionaria colpevole del maltempo di ieri al Centro-Sud sta scivolando verso est, ma un nuovo impulso freddo in arrivo dall’Islanda è pronto ad arrivare nella giornata odierna portando maltempo invernale a partire dai settori occidentali con associato calo termico. Anche la quota neve tenderà a diminuire, con fiocchi possibili fino in pianura su alcuni settori del Nord, specie al Nord-ovest e fino a quote collinari o di bassa montagna sulle regioni centrali. Ma vediamo di seguito le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna sarà caratterizzata da tempo instabile su Milano e la Lombardia, con possibili nevicate fino in pianura. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi specie sui settori centro-occidentali della regione con associate precipitazioni sparse, che potranno risultare nevose di bassa collina ed anche a quote di pianura sui settori occidentali. Più asciutto sui settori orientali. Al pomeriggio cieli molto nuvolosi su tutta la Lombardia con precipitazioni sparse, specie sui settori meridionali, ancora con possibili nevicate a quote relativamente basse. Ma dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. In serata avremo infatti cieli irregolarmente nuvolosi con tempo asciutto ovunque e durante la nottata sono in arrivo anche ampie schiarite a partire dai settori nord-occidentali. Temperature su Milano comprese tra 1°C e 4°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano domani

La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile su Milano e la Lombardia. L’impulso artico andrà infatti ad interessare le regioni del Centro-Sud mentre al Nord avremo un aumento dei valori di geopotenziale. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regioni. Al mattino avremo infatti tempo stabile e asciutto su tutta la Lombardia con prevalenza di cieli sereni e qualche nube solo nel Mantovano. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli completamente sereni. Temperature minime in calo che scenderanno localmente sotto lo 0°C anche in pianura, mentre le massime tenderanno ad aumentare grazie all’ampio soleggiamento e su Milano saranno comprese tra i -1°C e i +9°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire.