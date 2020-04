METEO MILANO – OGGI prevale il SOLE con +24°C, DOMANI cieli NUVOLOSI

Meteo Italia – La nuvolosità in aumento nella prossima notte su Sardegna e Regioni occidentali, è un chiaro sintomo di un cambio circolatorio in arrivo sull’Italia; il transito del fronte freddo nella giornata di Martedì , sul comparto balcanico, lambirà solo l’Italia. Tempo instabile nella prima parte di giornata specie sui settori centro-meridionali Peninsulari, dove avremo nubi sparse alternate a schiarite con occasionali acquazzoni più probabili sui settori interni ed adriatici. La debole perturbazione sarà accompagnata da un lieve calo delle temperature , previste attorno le medie di stagione. Il passaggio instabile, tuttavia, risulterà solo una breve parentesi, all’interno di un lungo periodo anticiclonico e con temperature piuttosto calde per il periodo; già nel corso della settimana prossima, infatti, è atteso l’ arrivo dell’anticiclone Africano , responsabile di una nuova fase calde e siccitosa.

Caldo fuori stagione a Milano, massime estive la prossima settimana?

Meteo Milano – La lunga fase anticiclonica presente sull’Italia è anche accompagnata da temperature decisamente al di sopra delle medie del periodo. Anche sulla città di Milano, infatti, i valori termici risultano decisamente caldi per il periodo; nella giornata odierna dopo una temperatura minima di +9°C, attualmente ci sono in città +24°C in aumento nelle prossime ore fino a +25°C. Una graduale flessione è attesa tra Lunedì e Mercoledì quando i valori diurni non supereranno i +20/+21°C; si tratta, comunque sia, di valori lievemente superiori alle medie stagionali. Particolarmente miti anche i valori notturni, in particolare per la giornata di Pasquetta, quando la temperatura faticherà a scendere al di sotto dei +14°C per via della copertura nuvolosa in arrivo nelle prossime ore.