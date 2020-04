METEO MILANO – OGGI tempo STABILE e nubi in aumento, DOMANI arriva la PIOGGIA

Oggi tempo stabile su Milano, ma da Ovest avanzano le nubi

Meteo Milano – La giornata di Domenica, dopo una minima di +12°C, è iniziata all’insegna della stabilità sulla città di Milano, ancora parzialmente protetta dall’anticiclone africano; da Ovest, tuttavia, avanzano già le prime velature ad annunciare un cambio circolatorio imminente. Nella seconda parte di giornata, infatti, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare su tutta la Lombardia ed il suo capoluogo, per l’approssimarsi di una perturbazione dal Nord Africa. La nuvolosità tenderà ad ispessirsi nel corso della serata, dando luogo a deboli piogge nottetempo, in graduale accentuazione entro le prime ore del mattino di domani. La temperatura attuale è già di +21°C in città, destinata a raggiungere i +23/+24°C durante le prime ore del pomeriggio.

Meteo Milano Lunedì 20 Aprile: piogge persistenti e calo delle temperature

L’approfondimento di una bassa pressione tra Tunisia ed il Canale di Sardegna determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteo su Milano. Nella giornata di domani ci attendiamo condizioni meteo decisamente uggiose, con cieli coperti e piogge diffuse fin dal mattino; i fenomeni risulteranno piuttosto frequenti durante l’arco della giornata, ma con accumuli non particolarmente elevati. Le temperature minime subiranno un lieve aumento, portandosi attorno ai +12°C, mentre le massime scenderanno di quasi 10°C, complice i fenomeni, e difficilmente supereranno i +14°C . Solo nottetempo è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con le piogge che tenderanno ad attenuarsi definitivamente entro le prime ore della giornata di Martedì.

Meteo in peggioramento anche sul resto d’Italia

Condizioni meteo in peggioramento non solo su Milano, ma anche sul resto dell’Italia. L’area di bassa pressione in approfondimento nelle prossime ore sul Mediterraneo meridionale, piloterà correnti umide e piovose verso l’Italia; le prime deboli piogge raggiungeranno la Sardegna, Liguria e centrali tirreniche già entro la fine della giornata odierna. Condizioni meteo attese in deciso peggioramento nella giornata di Lunedì 20 Aprile su tutte le Regioni, con piogge diffuse e locali temporali. I fenomeni potranno risultare localmente abbondanti, in particolare a ridosso dei settori alpini occidentali e sulla Sardegna settentrionale.

