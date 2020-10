METEO MILANO: ondata di MALTEMPO con piogge anche di forte intensità, tutte le previsioni per il weekend

Meteo Italia: maltempo al nord

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi dalle prime ore della giornata sulla città di Milano e più in generale su tutto il nor Italia, piogge diffuse sotto l’azione delle correnti perturbate di matrice atlantica. Una bassa pressione ben strutturata sull’Europa occidentale pilota correnti instabili fin sull’Italia settentrionale mentre al centro e al sud permangono condizioni meteo stabili e oltretutto con temperature in aumento e oltre la media. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni Meteo Milano

Maltempo sulla città di Milano con piogge anche intense. Durante la giornata di domani il maltempo investirà ancora il settentrione con piogge e temporali diffusi. Tra pomeriggio e sera insistono i fenomeni su Triveneto, Romagna e Liguria, migliora altrove con nubi sparse e schiarite. Si apre cosi una fase meteo estremamente dinamica specie per il nord Italia dove oltre alle piogge avremo un calo delle temperature e con esso anche della neve in arrivo sulle Alpi. Neve copiosa al di sopra dei 1800-2000 metri di quota durante il weekend.

Meteo Italia: netta spaccatura tra nord e sud

Correnti instabili man mano più invasive per l’Italia. Il maltempo dal settentrione si sposterà gradualmente anche al centro e poi anche al sud Italia con una lacuna barica presente nel Mediterraneo centrale durante la prossima settimana e in grado di consentire piogge sparse in tutta Italia oltre a clima tipicamente autunnale. Tuttavia all’estremo sud avremo ancora qualche giorno tipicamente estivo con le temperature in ulteriore aumento e punte oltre i 30°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia.