METEO MILANO – PASQUETTA STABILE, poi arriva il MALTEMPO e il TRACOLLO TERMICO, ecco le previsioni

Generale miglioramento da questo pomeriggio in Italia

A seguito di una prima parte di giornata ancora instabile sul basso versante adriatico a causa del passaggio del fronte di maltempo che ieri ha interessato alcune zone dell’Italia centrale, in particolare adriatiche per l’appunto, dal pomeriggio coerentemente con l’allontanamento del suddetto fronte instabile, le condizioni meteo sono generalmente migliorate in Italia. Qualche rovescio anche intenso ha interessato solo le zone sudoccidentali della Sardegna, mentre in serata locali e residui acquazzoni interesseranno alcune zone del meridione. A Milano il tempo si è invece mantenuto stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Nonostante il passaggio di qualche innocuo disturbo nuvoloso, le condizioni meteo a Milano si sono mantenute stabili e prevalentemente soleggiate. Un ulteriore miglioramento del tempo è atteso in serata, con ampie schiarite e cieli che appariranno sereni, mentre una circolazione depressionaria azionerà al sud residue note di maltempo. Temperature, in calo rispetto ai giorni scorsi, che quest’oggi si attestano tra i +9°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +16°C.

Ancora stabile per domani, minime in calo e massime in aumento

Dopo una nottata stellata, la giornata di domani lunedì 5 aprile, nonché festività di Pasquetta, vedrà crescenti disturbi nuvolosi a Milano che comunque non sortiranno effetti: le condizioni meteo si manterranno infatti stabili e asciutte. Tuttavia si allargherà la forbice dell’escursione termica giornaliera, con le temperature minime previste in calo, contrariamente alle temperature massime attese invece in leggero aumento. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.