METEO MILANO – PEGGIORAMENTO alle porte dell’ITALIA, qualche PIOGGIA attesa anche in città, ecco le previsioni

Locali piogge tra Toscana e Liguria, più stabile altrove

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola non si presentano troppo dissimili da quanto si osservata nei passati giorni, con il tempo che in prevalenza risulta ancora una volta stabile sullo stivale grazie al predominare delle correnti anticicloniche inibitorie. Nonostante questo, l’infiltrazione di correnti umide in arrivo dai quadranti nordoccidentali hanno portato nuvolosità intensa soprattutto sul versante tirrenico, a loro volta responsabili di locali eccezioni di maltempo tra Toscana e Liguria, com’era evidente dal quadro previsionale disponibile ieri. Qualche piovasco ha interessato persino Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Dopo che qualche piovasco ha interessato la città di Milano nel corso di questa mattina grazie ai primi cenni di cedimento dell’Alta pressione azzorriana preludio dell’arrivo di un’ondata di maltempo sull’Italia, il tempo è successivamente migliorato in un contesto di cieli comunque rimasti piuttosto nuvolosi. Cieli parzialmente o prevalentemente nuvolosi anche nella serata corrente con tempo asciutto. Temperature che quest’oggi oscillano tra i +8°C di minima e i +9°C di massima, con escursione termica giornaliera minima.

Domani piovaschi intermittenti dalla mattina

L'Anticiclone continuerà ad arretrare sotto i colpi della progressione di correnti più fredde provenienti dai quadranti nordoccidentali che arriveranno sull'Italia da Natale. I primi influssi instabili tuttavia causeranno nella giornata di domani giovedì 24 dicembre l'arrivo di qualche piovasco che interesserà Milano ad intermittenza a partire dalla mattinata e fino a sera. Temperature che non subiranno invece significative variazioni, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni.