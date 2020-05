METEO MILANO – PEGGIORAMENTO imminente con PIOGGE in arrivo, ecco le previsioni

Peggiora al nord, più stabile al centro-sud

Oggi esordisce il mese di maggio e fin ora lo ha fatto con condizioni meteo di prevalente stabilità in tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo più massiccio al nord e fenomeni di debole o moderata intensità su alcuni settori nordoccidentali. Nel corso della serata, mentre sulle regioni centro-meridionali si rinnoveranno e si protrarranno le condizioni di stabilità che abbiamo già ritrovato fin qui, al nord le condizioni meteo subiranno un peggioramento soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige, sul cui dettaglio previsionale abbiamo già approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Peggioramento nel quale rientrerà anche Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Dopo una prima parte di giornata trascorsa all’insegna della stabilità, un’ondulazione improvvisa verso latitudini inferiori del flusso atlantico presente oltralpe causerà un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla città di Milano nel corso della serata corrente, con l’imminente arrivo delle piogge che hanno peraltro già coinvolto il capoluogo lombardo poco fa apportando un accumulo esiguo inferiore al millimetro. L’accumulo, seppur potrebbe subire un incremento nelle prossime ore, rimarrà comunque decisamente debole, con temperature piuttosto miti sulla città meneghina: gli estremi termici giornalieri misurano infatti oggi circa +13°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +19°C.

Miglioramento immediato con schiarite e rasserenamenti per domani, massime in aumento

Le condizioni meteo tenderanno però subito a un rapido miglioramento sulla città di Milano nel corso delle primissime ore della notte di domani sabato 2 maggio, con ampie schiarite e immediati rasserenamenti. Cieli sereni si protrarranno almeno fino alla mattinata, mentre dal pomeriggio è previsto l’ingresso di un nuovo fronte nuvoloso che permarrà sulla città meneghina fino alla serata con tuttavia l’assenza di fenomeni. Le temperature, mentre stazioneranno pressapoco sui valori odierni per quanto concerne le minime, subiranno invece un sensibile innalzamento per quanto concerne i valori massimi.