METEO MILANO – PEGGIORAMENTO INVERNALE in arrivo con NEVE fino in pianura nel WEEKEND, ecco le previsioni

Resiste a denti stretti la stabilità, ma peggioramento progressivo in arrivo

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo prevalentemente stabili sulla nostra Penisola, malgrado il promontorio di Alta pressione di matrice azzorriana che per tutta la prima parte di questa settimana ha caratterizzato il clima italiano sia in arretramento. qualche nota di maltempo tuttavia ha interessato nelle prime ore della notte le aree interposte tra Toscana e Liguria e in serata interesserà anche qualche settore centrale. Persino Milano è stata interessata da queste piogge, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Dopo una prima metà di giornata all'insegna del maltempo sulla città di Milano, le condizioni meteo sul capoluogo lombardo sono successivamente migliorate in favore della cessazione dei fenomeni, ma in un contesto comunque piuttosto nuvoloso. Cieli prevalentemente o molto nuvolosi anche nel corso della serata corrente, con temperature che quest'oggi si sono attestate tra i +8°C di minima (probabilmente provvisoria in quanto potrebbe venir ritoccata entro mezzanotte) a cui è seguita una massima prossima ai +9°C.

Nel pomeriggio di domani qualche piovasco, miglioramento temporaneo a seguire

Una saccatura di origine artico marittima innescherà un deciso cambio di circolazione sull’Italia a partire dalla giornata di domani venerdì 25 dicembre; Milano verrà interessata tuttavia solo marginalmente dal maltempo con qualche piovasco nel pomeriggio a cui seguirà un rapido miglioramento con l’ingresso delle correnti settentrionali. A S. Stefano infatti ampie schiarite causeranno cieli sereni fin dal mattino e tali rimarranno fino alla sera. Attenzione però già da domenica 27 dicembre, come vedremo nel prossimo paragrafo.