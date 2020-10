METEO MILANO – Prime PIOGGE in imminente arrivo: torna il MALTEMPO, ecco le previsioni

Prevalentemente stabili, primi piovaschi in ingresso

Dopo una fase perturbata che, per quanto breve e neanche così intensa, ha comunque portato qualche allagamento e altrettanti disagi ad esso connessi in Toscana e più precisamente ad Arezzo, quest’oggi commentiamo una situazione meteorologica generalmente più tranquilla sull’Italia, con l’Anticiclone che ha colmato la lacuna barica lasciata dall’allontanamento del cavo atlantico responsabile del maltempo dei passati giorni. Tuttavia, nonostante si osservi tempo pressoché stabile e asciutto, non mancano addensamenti nuvolosi cospicui che già a partire da questa sera porteranno i primi piovaschi sulla Liguria e sulla Lombardia, con il possibile interessamento anche di Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Fino a questo momento le condizioni meteo sulla città di Milano sono rimaste relativamente stabili e asciutte, nonostante il susseguirsi di un tappeto nuvoloso compatto in lunghi tratti della giornata odierna. Tuttavia, con l’ingresso delle correnti più umide e fresche di matrice atlantica, le prime piogge stanno già facendo la loro comparsa sulla Liguria e sulla Lombardia. Tale evoluzione al maltempo, potrebbe interessare anche il capoluogo lombardo entro il termine della giornata, con piovaschi perlopiù di debole o moderata intensità. Temperature che oggi si attestano tra i +10°C di minima e i +18°C di massima circa.

Giornata autunnale quella di domani

La giornata di domani lunedì 26 ottobre presenterà pieni caratteri autunnali sulla città di Milano, con le piogge che si susseguiranno in maniera più o meno intensa per l’intera durata del giorno fino a sera, quando è addirittura prevista un’intensificazione dei fenomeni. Se è vero che i valori massimi di temperatura tenderanno a calare sul capoluogo lombardo, è vero anche che quelli minimi tenderanno invece ad un lieve incremento a causa della fitta copertura nuvolosa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.