METEO MILANO – Primi segnali di una peggioramento con piogge e temperature in calo, ecco le previsioni

Meteo Milano: nubi in aumento in queste ore

Cedimento del promontorio di alta pressione presente in Italia, sole man mano meno presente ad iniziare proprio dalle regioni nord-occidentali in queste ore a causa dell’aumento della nuvolosità. Sono i primi segnali di un cambiamento che arriverà nelle prossime ore anche a Milano con piogge di ritorno e temperature in sensibile calo. Gli anticicloni restano ai margini dello scacchiere generale a grande scala mentre una vasta depressione raggiungerà il Mediterraneo centrale e l’Italia dove il maltempo risulterà a tratti anche intenso e dai connotati tipicamente autunnali.

Meteo Italia: verso un peggioramento del tempo

Durante il prossimo weekend assisteremo ad un peggioramento meteo ad iniziare dalle regioni nord-occidentali e a seguire entro la prossima settimana su tutto il paese. Cambiamento atteso anche nelle temperature con un drastico calo e valori da pieno autunno in città sia per Domenica che a seguire. Durante la giornata di domani avremo tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al nord Italia ad eccezione di locali piovaschi sulla Liguria di Levante. Precipitazioni in graduale aumento sull’arco Alpino e in estensione a tutti i settori nella notte.

Meteo: weekend quasi invernale in Italia

Con l’arrivo delle correnti più fredde di estrazione polare-artica, sull’Italia assisteremo ad un peggioramento del tempo con piogge e nevicate in montagna a causa di un sensibile crollo delle temperature specialmente nella giornata di Domenica. I fiocchi raggiungeranno quota 1000 metri sul settore orientale alpino, poi anche gli Appennini nella giornata di Lunedì e fin sotto i 1500 metri di quota sul settore emiliano-romagnolo. L’Autunno 2020 procederà il suo corso con impulsi di maltempo a ripetizione per l’Italia. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.