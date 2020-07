METEO MILANO – Probabile rottura ESTIVA dal primo di AGOSTO, nel frattempo CALDO AFRICANO

Meteo Estate 2020: si entra nel vivo con il gran caldo in tutta Italia

Ennesima giornata caratterizzata dal tempo stabile sulle regioni del Nord Italia con sole prevalente. Da segnalare soltanto delle locali precipitazioni anche temporalesche che stanno interessando le Alpi centro-orientali, ma anche quelle piemontesi in maniera isolata tra il pomeriggio e la prima serata. L’Estate 2020 entra così nel vivo con una prima, vera ondata di calore tipica dell’Estate con le temperature oltre i 35°c in molte città del Paese e nei prossimi giorni vicinissime alla soglia dei 40°c. Il tutto prodotto dall’Anticiclone africano in espansione dall’oceano atlantico verso il Mediterraneo. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA TEMPERATURA DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: ondata di caldo fino al prossimo weekend

Tempo stabile sulle regioni del Nord Italia con sole prevalente sia oggi che nei prossimi giorni della settimana in corso, da segnalare soltanto delle locali precipitazioni anche temporalesche che colpiscono le Alpi centro-orientali, ma in maniera locale anche quelle dell’alto Piemonte tra il pomeriggio e la prima serata. Tempo stabile anche al centro e al sud Italia grazie all’anticiclone africano. Temperature in ulteriore rialzo sia nei valori minimi che nei valori massimi. Solo dal prossimo weekend avremo un cambiamento meteo sulla città di Milano con infiltrazione di correnti più fresche e instabili e con esse temporali dalle Alpi verso le alte pianure.

Situazione meteo in Italia

Anticiclone dall’oceano Atlantico fino alla Russia passando per il Mediterraneo e la penisola Balcanica con valori di pressione intorno ai 1020 hPa. Circolazioni di bassa pressione con diversi minimi al suolo relegate sull’Europa settentrionale e valori di pressione fino a 990 hPa tra Scandinavia e Regno Unito. Componente africana sull’Italia dove troviamo una forte ondata di calore tipicamente estiva. Sulla città di Milano ci attendiamo giornate di gran sole fino al prossimo weekend, poi possibili temporali e temperature in calo con rientro nella media.