METEO MILANO – Qualche disturbo non escluso per oggi poi Estate settembrina, ecco le previsioni fino al weekend

Situazione meteo in Italia

Secondo il calendario meteorologico in data 31 Agosto 2020 è avvenuto il passaggio di stagione dall’Estate all’Autunno, il calendario astronomico rimanda di 3 settimane circa questo cambiamento. Oggi le condizioni meteo in Italia risultano più autunnali che estive, specie sulle regioni settentrionali dove oltre ai cieli per lo più nuvolosi troviamo anche delle piogge o temporali. Anche sulla città di Milano come vedremo più avanti avremo a che fare con qualche precipitazione mentre le temperature si manterranno inferiori la media di riferimento.

Meteo Milano: instabile oggi, migliora da domani

Italia a metà strada tra l’Anticiclone delle Azzorre ed una circolazione depressionaria attiva in europa centrale, la giornata odierna sarà caratterizzata dal transito di nubi medio-alte sulla nostra penisola dando luogo a locali piogge su Sicilia e Sardegna. Sul Settentrione invece si attendono piogge o temporali sparsi che raggiungeranno le pianure nel pomeriggio e poi anche in serata. Poi sia sulla città di Milano che in gran parte dell’Italia le condizioni meteo tenderanno a migliorare con una fase definita in gergo Estate settembrina.

Meteo: dall’Estate settembrina al maltempo autunnale

Più anticiclone che correnti instabili da domani in Italia, ,si attendono locali piogge sulle regioni nord orientali, ma si tratterà di precipitazioni sporadiche e in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio isolati fenomeni potranno formarsi sull'Appennino Centro Settentrionale con particolare interessamento delle Marche. Prossima settimana più movimentata con una perturbazione in ingresso nel Mediterraneo e con essa diverse precipitazioni associate.