METEO MILANO – Qualche PIOGGIA pomeridiana tra oggi e domani, MALTEMPO più intenso nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano e buon giovedì! Attuale situazione sinottica che vede una goccia fredda situata sul Mediterraneo occidentale tra le Baleari e l’Algeria mentre l’alta pressione africana è in rinforzo sul Mediterraneo centrale. Flusso di correnti umide dai quadranti sud-occidentali interesserà cosi l’Italia portando molta nuvolosità in transito ed anche delle piogge, specie sui rilievi del Nord, con possibili sconfinamenti soprattutto su Piemonte e Lombardia. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia, con la possibilità di qualche acquazzone anche sul capoluogo meneghino.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo – La giornata odierna sarà caratterizza da condizioni meteo a tratti instabili. Al mattino avremo tempo per lo più asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori meridionali al confine con l’Emilia Romagna. Al pomeriggio maggiore nuvolosità in transito su tutta la Lombardia con nubi sparse e schiarite e con possibili piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui rilievi alpini e prealpini, ma con la possibilità di qualche pioggia isolata anche su Milano e la Pianura Padana in arrivo da sud-ovest. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento, comprese su Milano tra 20°C e 27°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Di seguito le previsioni meteo per domani ed infine la tendenza per i giorni a seguire.

Meteo Milano per la giornata di domani

Meteo domani – La giornata di domani su Milano e la Lombardia sarà caratterizzata dall’instabilità pomeridiana. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori meridionali. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in aumento, comprese su Milano tra 20°C e 30°C. Vediamo infine la tendenza meteo per il weekend, con la possibilità di maltempo anche intenso.

Tendenza meteo per il fine settimana

Come anticipato dopo un breve miglioramento delle condizioni meteo nella giornata di venerdì, il weekend sarà caratterizzato da un peggioramento meteo: la goccia fredda pocanzi nominata, verrà agganciata da una circolazione depressionaria posizionata sulla Scandinavia pilotando un peggioramento meteo piuttosto consistente per la nostra Penisola. Piogge e temporali attesi anche sulla Lombardia e su Milano. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

