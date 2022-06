METEO MILANO – Residua instabilità con locali acquazzoni e TEMPORALI, tanto SOLE e rialzo termico a seguire

Situazione meteo a Milano e in Italia

Buongiorno amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra per la giornata odierna una circolazione depressionaria con fredda in quota in arrivo da nord sul Mediterraneo centrale. Questa porterà forte maltempo sulle regioni di Nord-Est, al Centro ed infine sulle regioni meridionali. La Lombardia dovrebbe essere meno coinvolta dal transito della goccia fredda, ma che comunque porterà instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali in formazione sulle Alpi e in movimento verso le pianure. Inoltre avremo un generale calo termico su tutta la Penisola, con temperature che tornano in linea con le media del periodo e localmente anche al di sotto. Vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia ed infine la tendenza per il weekend con la rimonta dell’alta pressione che porterà un miglioramento meteo.

Previsioni meteo per oggi di Milano

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo di oggi 9 giugno: al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su su tutta la regione; maggiori addensamenti sui settori alpini. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali isolati su Bergamasco, Bresciano e Cremonese; tempo asciutto su Milano con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo in graduale miglioramento con ampi spazi di sereno su tutta la Lombardia. PER MAGGIORI DETTAGLI SEGUITE LE PREVISIONI METEO MILANO! Le temperature subiranno un ulteriore calo specie nei valori minimi, comprese su Milano tra 17°C e 27°C. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con intensità anche moderata.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio isolate piogge solo sui settori alpini e prealpini, soleggiato su Milano e sul resto della Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature in lieve calo nei valori minimi e in lieve aumento nei valori massimi, comprese su Milano tra 16°C e 28°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo Milano

Situazione come già anticipato in netto miglioramento verso il fine settimana: a partire da domani è attesa una nuova rimonta anticiclonica sul bacino Mediterraneo. Su Milano in questo contesto tornerà la stabilità atmosferica, con un weekend pienamente soleggiato e temperature che torneranno a toccare ed oltrepassare i 30°C nelle ore diurne. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo in peggioramento da quest’oggi con rischio pioggia su Milano. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!