METEO MILANO – Residua instabilità OGGI e nuovo peggioramento per Venerdì; ecco le previsioni

Meteo Milano – La situazione attuale

Buongiorno cari lettori di Milano e della Lombardia! La situazione attuale prevede la presenza di nuvolosità compatta sul settentrione e sul nostro territorio grazie alla presenza della vasta area depressionaria che presenta un minimo di 999 hPa situato sul Veneto. Sull’Europa centrale è presente un corridoio d’aria instabile che nei prossimi giorni permetterà l’ingresso di almeno altre 2 perturbazioni sull’Italia. Su Milano tuttavia le condizioni meteo saranno marginalmente condizionate. Entriamo nel dettaglio e scopriamo quale sarà l’andamento meteo per oggi e per domani!

Meteo Milano per oggi

La giornata odierna proseguirà con deboli precipitazioni sul Milanese, che potranno risultare più intense sulle zone meridionali tra Cremonese e Mantovano. La neve potrà manifestarsi a quote di alta collina. Nel corso delle ore pomeridiane i cieli continueranno a risultare coperti con piogge di debole intensità su tutta la regione e nevicate su zone collinari e Alpine. In serata le piogge si andranno ad esaurire su tutto il territorio regionale, lasciando spazio alle nubi basse. Le temperature risulteranno contenute al di sotto dei 10°C sia nei valori minimi che massimi anche se sono previste in aumento: le minime si attesteranno intorno ai 6°C; le massime non oltrepasseranno i 7°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Le previsioni meteo di Milano per domani

La giornata di domani, giovedì 10 dicembre, risulterà piuttosto uggiosa ma senza precipitazioni: al mattino saranno possibili vasti banchi di nubi basse su tutta la regione; al pomeriggio nuvolosità insistente su tutto il territorio, più schiarite verso le Alpi orientali. In serata tempo in graduale miglioramento con qualche spazio di sereno. Le temperature sono previste in calo nei valori minimi (intorno ai 5°C), mentre le massime si manterranno stazionarie sui 7°C. Come già anticipato per la giornata di Venerdì ci attendiamo un ulteriore peggioramento, vediamo cosa accadrà!