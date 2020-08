METEO MILANO – Rivincita dell’ESTATE, al via una finestra STABILE e SOLEGGIATA in città, ecco le previsioni

Meteo: Anticiclone protagonista nei prossimi giorni al nord Italia

Se osserviamo attentamente le ultime immagini che ci provengono dal satellite, troviamo cieli sgomberi da nubi sulle regioni nord-occidentali e sulla città di Milano dove infatti splende un bellissimo sole e il clima risulta piuttosto gradevole con le temperature contenute nei 30°c anche nelle ore centrali della giornata. Si apre una fase di bel tempo e dal clima piuttosto gradevole grazie alle correnti fresche dai quadranti settentrionali.

Previsioni meteo Italia

Estate di nuovo in pole position come giusto che sia visto il periodo in corso con gran sole e clima caldo anche se senza pericolosi eccessi, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Sull’Italia troveremo ancora qualche nota d’instabilità sulle regioni adriatiche e al sud peninsulare tra oggi e la giornata di Venerdì, poi il sole prenderà piede ovunque mentre le temperature raggiungeranno i 35°c in molte città del paese durante il prossimo weekend e i temporali saranno circoscritti alle aree montuose.

Tendenza meteo Estate 2020

La seconda parte dell’Estate 2020 procederà come da copione, e ovvero con l’Anticiclone afro-azzorriano dominante al centro e al sud Italia, mentre al nord Italia troveremo qualche temporale in più a causa di infiltrazioni di correnti atlantiche più instabili. Dopo l’ondata di maltempo torna sempre il sole, ed ecco infatti che a Milano troviamo già cieli sereni e così sarà anche per i prossimi giorni. Le temperature sono scese sotto la media ma tenderanno ad aumentare progressivamente fino a tornare a raggiungere i 35°c entro il prossimo weekend.