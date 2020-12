METEO MILANO – Seconda settimana di Dicembre tipicamente invernale, tutte le previsioni

Situazione Meteo a Milano

Il mese di Dicembre iniziato subito con un generale cambiamento dello scenario meteo procederà in maniera piuttosto dinamica. Anche la settimana appena iniziata risulterà tipicamente invernale con piogge e temperature di pochi punti oltre lo zero. Sulla città di Milano sono in arrivo altre precipitazioni a tratti intense, la festa dell'Immacolata sarà caratterizzata dal maltempo come nei giorni scorsi.

Previsioni meteo a Milano

Una nuova perturbazione approccerà sull’Italia nel corso delle prossime ore ed anche sulla città di Milano come del resto in tutte le città del Paese, le condizioni meteo risulteranno perturbate. Previste piogge nelle prossime ore ancora di debole intensità, poi nella giornata di domani le piogge risulteranno più intense. Risanato il deficit pluviometrico generato dagli anticicloni prevalenti nel mese di Novembre, si fanno i conti dei danni già in queste ore sulle regioni più settentrionali con centinaia di millimetri di pioggia caduti nelle ultime 48-72 ore.

Meteo Italia, neve record sulle Alpi

Non tanto in Lombardia quanto in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, la neve è caduta copiosa lasciano isolati diversi centri urbani. Uno tra questi Arabba con oltre un metro e mezzo di neve caduto nelle ultime 48 ore. Nevicate record per i primi di dicembre anche a Madonna di Campiglio, Dolomiti Bellunesi ed in Carnia. Altre nevicate sono in arrivo nelle prossime ore e nella giornata di domani, sia sulle Alpi fino a quote basse che in Appennino fino a quote medie.