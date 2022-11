Meteo Milano – Serie di perturbazioni con freddo a seguire e neve sulle Alpi. Le previsioni

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’affondo di una perturbazione atlantica sull’Italia con piogge diffuse. Su Milano i cieli risultano coperti con residui fenomeni sui settori orientali della regione, ma dal pomeriggio è attesa una tregua dal maltempo. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo per Milano di oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni per oggi 16 Novembre: Al mattino avremo ancora cieli nuvolosi con piogge sparse, in esaurimento nel corso della mattinata a partire dai settori occidentali. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto ma con molta presenza di nuvolosità bassa, salvo residui fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1900-2000 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA. Temperature in lieve rialzo, comprese su Milano tra 9°C e 13°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani avremo cieli poco nuvolosi al mattino su Milano, mentre sulla Pianura Padana la nuvolosità risulterà piuttosto compatta. Poche variazioni previste anche al pomeriggio con nubi basse lungo tutta la Valle del Po. Dalla serata è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con piovaschi generalmente deboli. Nella notte sarà possibile qualche sporadica nevicata sulle Alpi dai 1700 metri di quota. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Previsto un lieve calo delle temperature nei valori minimi ed un rinforzo nelle massime, comprese su Milano tra 8°C e 14°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la settimana

Il peggioramento della notte di Giovedì inaugurerà una nuova fase di maltempo in Italia: al mattino di Venerdì infatti avremo nevicate intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi ed cieli generalmente coperti sulla Lombardia. A seguire nel fine settimana è in arrivo una perturbazione dal nord Atlantico che oltre al maltempo porterà anche un calo termico con neve sulle Alpi fin verso i 1000-1300 metri. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano instabile con piogge sparse a causa di un flusso di correnti umide di natura atlantica. A seguire è in arrivo una serie di impulsi atlantici. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!