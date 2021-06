METEO MILANO – Si accende l’INSTABILITA’ sulla LOMBARDIA, ecco le PREVISIONI per inizio LUGLIO

Tempo stabile in Italia e su Milano

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Da oggi come già annunciato le temperature subiranno una flessione sul nostro territorio (ed in maniera più marcata al settentrione), dove i valori massimi non supereranno i 28-30°C. Questo grazie all’influenza di una circolazione instabile in quota che permetterà anche un notevole aumento dell’instabilità per queste giornate. Anche su Milano quest’oggi saranno possibili rovesci pomeridiani come vedremo nelle previsioni meteo di seguito.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – Stamattina i cieli risulteranno sereni o al più poco nuvolosi, con i primi fenomeni convettivi che si paleseranno sulla provincia di Sondrio. Instabilità in accentuazione nelle ore pomeridiane con fenomeni anche intensi sui settori pedemontani. Locali sconfinamenti sulla Pianura Padana. In serata tempo decisamente più stabile con ampi spazi di sereno su Milano e sulle località di pianura. Velature ancora presenti sui settori Alpini. Le temperature risulteranno in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi, comprese tra 21°C e 28°C. La circolazione dei venti risulterà debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Domani mattina avremo ancora ampi spazi di sereno sulle pianure, sul Varesotto e sul Comasco, Milano inclusa. Al pomeriggio sono attesi temporali specie sulle aree più orientali della regione, con sconfinamenti fin verso il Bergamasco. In serata condizioni meteo più stabili con cieli per lo più sereni sulla Lombardia. Non sono previste particolari variazioni nelle ore notturne. Temperature previste in lieve calo nei valori minimi (toccheranno i 18°C), mentre le massime potranno raggiungere i 30°C su Milano. I venti risulteranno deboli dai quadranti nord-occidentali. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana ed il weekend.