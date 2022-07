METEO MILANO – SOLE e CALDO intenso con TEMPERATURE oltre i 35°C, ma anche possibili PIOGGE nel WEEKEND

Situazione meteo attuale in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon giovedì! L’alta pressione continua a dominare sull’Europa portando stabilità diffusa e caldo intenso, con temperature massime che in molte zone dell’Europa centro-occidentale hanno superato i precedenti record esistenti. Caldo che va ad interessare sempre più la Penisola Italiana e le temperature in questi giorni torneranno a raggiungere i 40°C anche al Nord, con cieli soleggiati su tutte le regioni e solo qualche acquazzone pomeridiano sui rilievi. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Meteo Milano per oggi

Meteo – Queste le previsioni per oggi 21 luglio: al mattino tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche innocuo addensamento sulle Alpi di confine. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su gran parte della Lombardia, nuvolosità in formazione sui settori alpini con possibili acquazzoni associati comunque a carattere isolato e di breve durata. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni meteo Milano! Temperature in aumento, comprese su Milano tra 28°C e 36°C.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli per lo più sereni su tutta la regione. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi, ancora soleggiato sul resto della Lombardia. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature in lieve calo nei valori minimi e in rialzo in quelli massimi, comprese su Milano tra 26°C e 37°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per il weekend a Milano

Nel corso della giornata di sabato una ondulazione del flusso perturbato transiterà sull’Europa centrale, portando ad una temporanea diminuzione dei valori di geopotenziale anche sul Nord Italia, accentuando l’instabilità pomeridiana. Su Milano e la Lombardia avremo cosi nella giornata di sabato cieli soleggiati al mattino, mentre al pomeriggio acquazzoni e temporali si formeranno sui rilievi alpini ed entro la serata tenderanno a sconfinare verso le pianure con possibili piogge anche su Milano. Più stabile la giornata di domenica con cieli soleggiati e solo qualche pioggia isolata sulle Alpi. Temperature roventi, con massime sui 36°C-37°C su Milano ed anche fino ai 38°C-39°C sulla Lombardia meridionale.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile con temperature estive su Milano e caldo destinato ad aumentare progressivamente. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!