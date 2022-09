METEO MILANO – SOLE prevalente fino a domani, nel WEEKEND arriva il MALTEMPO AUTUNNALE con PIOGGE e TEMPORALI

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Vasto campo di alta pressione esteso dall’Atlantico fino alla Scandinavia, mentre un circolazione depressionaria è e presente sull’Europa centro-orientale. Penisola Italiana interessata da correnti fresche e secche dai quadranti settentrionali che mantengono il tempo stabile e portano una diminuzione delle temperature. Qualche acquazzone possibile tra Calabria e Isole Maggiori. Stabile anche domani in Italia, poi arriva il maltempo. Vediamo allora in maggiore dettaglio le previsioni meteo per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo Milano oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa al primo mattino, la quale tenderà a dissolversi nel corso della mattinata. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sui settori alpini e prealpini ma senza fenomeni associati, per lo più soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA! Temperature in calo nei valori minimi, comprese su Milano tra 15°C e 22°C

Previsioni meteo Milano per domani

Giornata all’insegna del bel tempo quella di domani su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente e qualche velatura in transito sui settori nord-occidentali. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità alta in transito che renderà i cieli parzialmente nuvolosi, ampi spazi di sereno ancora sui settori sud-occidentali della Lombardia. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. Di seguito la tendenza meteo per il weekend, con l’arrivo del maltempo. Temperature stabili, comprese su Milano tra 14°C e 23°C.

Weekend con l’arrivo del maltempo autunnale

Nel corso del weekend è in arrivo un flusso di correnti umide e instabili che porteranno piogge diffuse ed anche temporali sull’Italia. Su Milano e la Lombardia le prime piogge dovrebbero arrivare già nella mattinata di sabato per poi diventare diffuse e più intense nella seconda parte della giornata. Localmente si potranno avere fenomeni anche a carattere temporalesco. Anche la giornata di domenica vedrà ancora instabilità diffusa su Milano e la Lombardia, con piogge sparse su tutta la regione e temporali soprattutto sui settori a ridosso dei rilievi. Temperature che tenderanno a diminuire nei valori massimi.

