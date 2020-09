METEO MILANO – Solo MALTEMPO da oggi fino al prossimo WEEKEND, le previsioni nei dettagli

Meteo Milano: giornate tipicamente autunnali

La settimana in corso procederà con condizioni meteo tipicamente autunnali sulla città di Milano e non solo con piogge e cieli per lo più nuvolosi. Entrando nei dettagli per la giornata odierna avremo piogge sparse di debole o di moderata intensità, domani altra giornata caratterizzata dal maltempo su tutte le regioni settentrionali con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi al mattino e piogge diffuse. Fenomeni più intensi in Liguria e sul Friuli. . PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: autunno in avanzamento

L’anticiclone resta attivo sull’Europa centro-orientale mentre le correnti instabili pilotate da una vasta circolazione di bassa pressione sull’Europa occidentale raggiungono l’Italia dove il tempo risulta costantemente instabile con piogge e temporali diffusi. Specialmente sulle regioni settentrionali che i cieli risultano più nuvolosi e le giornate tipicamente autunnali. Si tratterà di una lunga fase meteo perturbata con piogge a ripetizione da oggi fino al prossimo weekend quando avremo oltretutto un drastico calo delle temperature.

Meteo: crollo delle temperature e neve sulle Alpi

Il deficit pluviometrico in seguito all’Estate 2020 potrebbe subire una forte riduzione grazie alle piogge in arrivo nei prossimi giorni. Saranno precipitazioni anche intense specialmente sul versante tirrenico e sulle regioni settentrionali. Attenzione poi ad un forte calo delle temperature entro il prossimo weekend con le correnti fredde di matrice artica in arrivo nel Mediterraneo. Prevista neve fuori stagione sulle Alpi e anche in Appennino fino a quota 1500 metri. Inizia l’Autunno non solo con il calendario alla mano ma anche con gli effetti al suolo.