METEO MILANO – Splende il SOLE, ma ben presto torna il MALTEMPO; ecco le previsioni

Meteo stabile su Milano, ma dalla sera torna la pioggia

La giornata odierna si è aperta sulla città di Milano con condizioni meteo decisamente stabili e soleggiate. L’intenso fronte perturbato che ha portato condizioni di estremo maltempo nei giorni scorsi sull’Italia, si è trasferito verso levante, favorendo un momentaneo miglioramento del tempo su tutta la Lombardia. Tuttavia sull’Europa centro-occidentale permane una vasta area ciclonica, responsabile di un nuovo peggioramento del tempo nelle prossime ore. Nubi in aumento dal pomeriggio su Milano, con piogge in arrivo entro la fine del giorno; fenomeni anche abbondanti nottetempo, mentre la neve imbiancherà le Alpi lombarde inizialmente a quote elevate, ma in calo fin verso i 1500-1600 metri entro domani mattina.

Prossima settimana con tempo più asciutto

Meteo Milano – La nuova perturbazione che tra la serata odierna e la prossima notte riporterà il maltempo sulla Lombardia, scivolerà rapidamente verso levante già nella giornata di domani. La nuova settimana si aprirà quindi con nubi sparse su Milano, ma con basso se non nullo rischio di precipitazioni. Residui fenomeni sono attesi solo a ridosso dei settori alpini e prealpini nel corso del mattino. A seguire la settimana potrebbe essere caratterizzata da condizioni meteo più stabili su Milano, grazie ad un momentaneo aumento della pressione sul Mediterraneo centrale, seppur con nubi in transito. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO!

Meteo in peggioramento anche sul resto d’Italia

Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare nel corso delle prossime ore non solo su Milano, ma anche sul resto del nord e parte del centro. Una nuova perturbazione, collegata con la vasta ciclogenesi presente tra Francia e Gran Bretagna, transiterà tra la sera e la prossima notte su tutto il nord Italia. Piogge diffuse sono attese su tutte le regioni settentrionali entro la fine del giorno, con acquazzoni e temporali in estensione anche a Toscana, Lazio ed Umbria. Più asciutto rimarrà l’estremo sud e la Sicilia, seppur con nubi in aumento e cieli nella giornata di domani a tratti nuvolosi.