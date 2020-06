METEO MILANO – splende il sole, ma il MALTEMPO è pronto a tornare con TEMPORALI INTENSI; ecco le previsioni

Meteo Milano stabile, ma dalla sera torna la pioggia

Meteo Milano – Il fine settimana è iniziato tutto sommato stabile sulla città di Milano, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico; il sole prevale in questo inizio di giornata sul capoluogo lombardo, con una temperatura che ha già raggiunto i +23°C. Il bel tempo, tuttavia, sarà solo una breve parentesi; nella seconda parte di giornata si assisterà ad un graduale aumento della copertura nuvolosa con nuove piogge e temporali in formazione sui settori alpini e prealpini. Le piogge tenderanno ad interessare parzialmente anche Milano dalla sera, ma ancor di più nel corso della notte quanto potranno verificarsi locali temporali.

Maltempo in arrivo dalla notte, da domani fenomeni intensi

Meteo Milano – Un nuovo intenso peggioramento raggiungerà la Lombardia nel corso della notte, quando piogge e temporali tenderanno ad estendersi a tutta la regione. La giornata di domani sarà decisamente perturbata, con fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità tra la mattina ed il pomeriggio; non si escludono grandinate ed allagamenti. Il maltempo insisterà su Milano anche con l’inizio della prossima settimana, quando si rinnoveranno acquazzoni e temporali per l’intero arco di giornata. Per una fase più stabile bisognerà attendere almeno 5-7 giorni, con la prima parte del mese di giugno decisamente piovosa per la città di Milano.

Temperature senza particolari variazioni

Meteo Milano – Le condizioni meteo particolarmente dinamiche e piovose, manterranno le temperature sostanzialmente invariate su Milano, salvo locali oscillazioni durante le fasi più perturbate; in particolare i valori massimi diurni oscilleranno attorno ai +21/+23°C, mentre i valori minimi notturni non scenderanno al di sotto dei +15/+17°C complice i cieli spesso nuvolosi. PERIODO DECISAMENTE DINAMICO CON PIOGGE E MALTEMPO FREQUENTE; NUOVI TEMPORALI E NUBIFRAGI IN ARRIVO NELLE PROSSIME ORE, CONSULTA LE PREVISIONI METEO MILANO!