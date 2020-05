METEO MILANO – splende il SOLE, ma PIOGGE e TEMPORALI potrebbero tornare dalla sera

Meteo Milano: splende il sole, ma ombrelli aperti dalla sera

Meteo Milano – La giornata odierna è iniziata con nubi sparse sul capoluogo lombardo, ma senza fenomeni; in questo momento ampie schiarite prevalgono sulle nubi, con cieli al più poco nuvolosi ed una temperatura in città di circa +22°C. Nella seconda parte di giornata le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare nuovamente sulla Lombardia, con acquazzoni e temporali in formazione a ridosso di Alpi e Prealpi nel corso del pomeriggio; le correnti in quota dai quadranti settentrionali, favoriranno l’estensione dei fenomeni nel corso della serata anche ai settori di pianura, con piogge e temporali in arrivo su Milano tra la sera e la prossima notte.

Domani ulteriore miglioramento, poi torna la pioggia in settimana

Meteo Milano – Il graduale aumento del campo barico nelle prossime ore, favorirà una maggior stabilità sulle regioni settentrionali tra la giornata di domani e lunedì 1 giugno. Meteo su Milano in deciso miglioramento con tempo asciutto tra domani e lunedì, seppur con possibili addensamenti durante la giornata. Il bel tempo, tuttavia, sarà piuttosto breve; già dalla seconda parte della Festa della Repubblica, le condizioni meteo potrebbero subire un nuovo peggioramento, per il transito di un blando cavo d’onda. Piogge, quindi, che potrebbero transitare nuovamente su Milano da metà settimana, con il tempo che si manterrà incerto per gran parte della prima decade di giugno.

Altalena termica nei prossimi giorni, ma senza eccessi

Meteo Milano – Nel corso dei prossimi giorni le temperature sulla città di Milano subiranno lievi oscillazioni, ma senza brusche variazioni; in particolare nella giornata odierna, dopo un valore minimo notturno di +17°C la colonnina di mercurio toccherà in città i +24°C. Nei prossimi giorni i valori minimi si manterranno attorno ai +16/+18°C, mentre quelli massimi oscilleranno tra i +24 ed i +26°C fatta eccezione per la giornata di mercoledì 3 giugno, quando si porteranno momentaneamente al di sotto dei +20°C. PER TUTTI I DETTAGLI PREVISIONALI NELLE PROSSIME ORE, VI CONSIGLIAMO DI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI CONSULTANDO IL METEO MILANO!