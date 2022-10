Meteo Milano – Stabilità a oltranza con nebbie e nubi basse fino ad Halloween. Cambiamento nel medio termine?

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Fase di beltempo che si protrae fino alla prossima settimana: l’anticiclone africano sta portando cieli soleggiati da Nord a Sud, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure. Clima piuttosto mite per il periodo, con temperature di 4-6 gradi sopra media un po’ su tutto il Paese. Vediamo allora nel dettagli le previsioni meteo per i prossimi giorni per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo per Milano di oggi 28 ottobre

Meteo oggi – Queste le previsioni per oggi 28 ottobre: al mattino avremo banchi di nebbia e nubi basse in Pianura Padana, specie lungo il corso del fiume Po, comunque in dissolvimento nel corso della mattinata, cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Al pomeriggio cieli pienamente soleggiati su tutta la Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni. Nebbie e nubi basse in formazione nella notte in Pianura Padana, ancora soprattutto a ridosso del Po. PREVISIONI METEO GRAFICHE LOMBARDIA! Le temperature risulteranno stabili, comprese su Milano tra 15°C e 23°C.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani – Per l’inizio del weekend avremo ancora tempo stabile con banchi di nebbia e foschia lungo la pianura padana verso le prime ore del mattino. Al pomeriggio avremo qualche addensamento sui settori Alpini, mentre sulla Pianura Padana e su Milano avremo ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature minime in calo e massime in aumento, comprese su Milano tra 14°C e 23°C.

Tendenza meteo fino ad Halloween

Anticiclone che insisterà anche nel fine settimana con tempo asciutto e temperature di 3-5°C al di sopra delle medie del periodo su Milano e sul territorio Lombardo. Fino a Domenica insisteranno le nebbie sulla Pianura Padana nel corso delle ore mattutine; attenzione dunque anche ai valori di inquinamento in pericolosa impennata.





