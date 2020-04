METEO MILANO – STABILITA’ ai ferri corti, arriva il MALTEMPO con qualche possibile NUBIFRAGIO, ecco le previsioni

Maltempo localizzato ma piuttosto intenso al centro-nord, flusso perturbato anche in Sicilia, meglio altrove

La situazione da satellite e dal radar meteorologico oggi appariva molto frammentaria dal punto di vista meteorologico, con le condizioni di maltempo che hanno continuato ad interessare le regioni centro-settentrionali in maniera però più localizzata rispetto a quanto riscontrato nella giornata di ieri, ma comunque a tratti sempre intensa, come dimostra la violenta grandinata che si è abbattuta nel primo pomeriggio a Bologna. Un flusso perturbato proveniente dai settori nordafricani ha inoltre interessato le aree sudoccidentali della Sicilia, con fenomeni comunque di debole o al più moderata intensità, così come gli accumuli sono risultati altrettanto scarsi. A Milano dopo qualche pioggia mattutina è tornata la stabilità, ma è già ai ferri corti come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Dopo qualche pioggia a tratti anche intensa che ha interessato nel corso della mattinata Milano e che ha causato un accumulo superiore ai 10 millimetri, durante il pomeriggio le condizioni meteo sono migliorato sul capoluogo lombardo grazie ad un nuovo tentativo di spinta da parte dell’Alta pressione di origine africana. Tuttavia il miglioramento seppur perdurerà per tutta la serata corrente, sarà solamente momentaneo come vedremo nel prossimo paragrafo. Malgrado ciò comunque resisterà la stabilità nelle prossime ore sia pur in un contesto di cieli decisamente nuvolosi, con temperature piuttosto miti: le minime infatti si aggirano intorno ai +13°C e successivamente le massime hanno raggiunto anche i +23°C.

Nuova ingerenza atlantico con maltempo e possibili nubifragi per domani

Nella giornata di domani giovedì 30 aprile, le condizioni meteo della città meneghina sono destinate nuovamente a peggiorare fin dalle primissime ore del pomeriggio a causa della nuova ingerenza di correnti atlantiche all’interno del bacino del Mediterraneo, che respingeranno di fatto il nuovo tentativo di rimonta da parte dell’Anticiclone. I fenomeni potranno a tratti assumere anche carattere di nubifragio, con accumuli anche moderati entro fine giornata. Le temperature massime subiranno una diminuzione netta, dopo che le minime stazioneranno invece pressapoco sui valori di oggi.